В Кошехабльском районе прошло выездное рабочее совещание министра труда Адыгеи

Рабочее совещание министра труда и социального развития Республики Адыгея Джанбеча Мирзы с руководителями подведомственных организаций, расположенных на территории Кошехабльского и Шовгеновского районов, состоялось в зале заседаний районной администрации.
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