Невоенный анализ-42. Сколь верёвочке ни виться...

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Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
БандероЖОпия должна СДОХНУТЬ!! (чтобы осталась Украина!)
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3 д.
Юрий Золотарев
Чо? Переживаешь, что ТЕБЕ не осталось там места?
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3 д.
Nikolay Stepanov
И даже Украины быть не должно. Губернии российские, а не рассадник национализма в виде бандеровщины, и пошли они куда подальше.
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3 д.

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