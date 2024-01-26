13 лайфхаков, которые облегчат жизнь на кухне любой хозяйке

Несмотря на то, что практически у каждой хозяйки свои правила и порядки на кухне, всё же есть ряд лайфхаков, который существенно облегчает жизнь и экономит время, помогая даже новичкам освоиться за считанные минуты.
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