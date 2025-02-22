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Военное обозрение

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Западная пресса заявляет, что Россия якобы обсуждает возможность согласиться с передачей замороженных активов на «восстановление Украины»

Западная пресса заявляет, что Россия якобы обсуждает возможность согласиться с передачей замороженных активов на «восстановление Украины»

Издание не называет конкретных источников этой информации, добавляя, что речь идёт и о финансировании новых российских регионов.

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