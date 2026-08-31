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Царьград

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Island Free Press сообщил о рекорде по улову куберы весом 38 кг

Island Free Press сообщил о рекорде по улову куберы весом 38 кг

В Северной Каролине рыболов поймал луциана-куберу весом 38,5 кг, установив новый рекорд штата. Дэвид Эшман из Пенсильвании выловил рыбу длиной 142 см у мыса Хаттерас за 15 минут, использовав кальмара.

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