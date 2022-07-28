Парламентарии предложили повысить стипендии студентов до МРОТ

«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6 % в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТ субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе за подписью первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.