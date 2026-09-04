35 лет на страже бизнеса: как ТПП Ставрополья помогает курортам КМВ

В этом году Торгово-промышленная палата Ставропольского края празднует 35-летний юбилей. Ее история берет начало в 1991 году — в переломное для страны время, когда устоявшаяся экономическая модель утрачивала силу, а контуры новой хозяйственной системы только начинали складываться.