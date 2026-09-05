Чемпионка ОИ Роднина не считает проблемой отзыв нейтрального статуса у Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой, указав, что не считает это проблемой.
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