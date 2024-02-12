Байден после слов Трампа о НАТО заявил о необходимости поддержки союзников США

Президент США Джо Байден на фоне заявления экс-главы американского государства Дональда Трампа об отказе помогать НАТО в случае гипотетического нападения России высказался о необходимости поддержки союзников Вашингтона.
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