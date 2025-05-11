ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Президент РФ Владимир Путин сделал блестящий маневр, предложив Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил РЕН ТВ бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.
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