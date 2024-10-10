Самолеты в Кольцово обработали от льда

Несмотря на снегопады, аэропорт Кольцово сегодня работает в штатном режиме, Правда, как сообщили в пресс-службе аэропорта, на подготовку вылета в этих условиях может потребоваться больше времени – на перрон сегодня вышли деайсеры, которые по заявкам экипажей обработали самолеты противообледенительной жидкостью.