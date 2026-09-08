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Тедеско дисквалифицирован на 2 матча Серии А

Тедеско дисквалифицирован на 2 матча Серии А

Главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско и президент клуба Джо Сапуто подверглись суровым дисциплинарным санкциям по итогам матча 3-го тура итальянской Серии А против «Сассуоло» (2:2).

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