Находящимся в СИЗО разрешили длинные свидания и звонки родным

С 20 декабря осужденным в России, находящимся в следственных изоляторах или переведенным туда из колоний для участия в следственных или судебных мероприятиях, разрешено проводить свидания и телефонные разговоры с родственниками на срок до трех дней .
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