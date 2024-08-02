До конца сентября омичи могут пользоваться общественным транспортом с выгодой. Напоминаем, что для пользователей Системы быстрых платежей (СБП) стоимость проезда составляет на 8 рублей дешевле.
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До конца сентября омичи могут пользоваться общественным транспортом с выгодой. Напоминаем, что для пользователей Системы быстрых платежей (СБП) стоимость проезда составляет на 8 рублей дешевле.