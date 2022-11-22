«У меня есть чувство вины перед горожанами»: Евгений Пригожин рассказал, почему он разочаровался в губернаторе Беглове

Почему жители Петербурга продолжают мерзнуть на остановках общественного транспорта родом из прошлого века, а земельные участки в зонах строительства современных транспортно-пересадочных узлов возможно перепродаются за наличные деньги? Сколько могла стоить предвыборная кампания Александра Беглова в 2019 году? Почему петербуржцы живут хуже москвичей, несмотря на «триллионный бюджет» Беглова? Патриот России и Петербурга Евгений Пригожин в эксклюзивном интервью НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал о том, как помогал Александру Беглову стать губернатором Санкт-Петербурга и почему в нем в итоге разочаровался.