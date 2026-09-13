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«1:0» в морском бою: первое в истории сражение безэкипажных катеров

«1:0» в морском бою: первое в истории сражение безэкипажных катеров

В командовании ВМСУ утверждают, что один из их безэкипажных катеров в Чёрном море (без уточнения конкретной локации) потопил аналогичное судно, принадлежащее ВС РФ, опубликовав видео боестолкновения между ними:Подразделения ГУР обнаружили цель.

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