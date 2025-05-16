Два миллиона за молчание: что скрывают о судьбе изувеченной в Дубае модели Ковальчук

Дипломат, британец и исчезнувшие девушки: кто стоит за трагедией Ковальчук.История Марии Ковальчук, украинской модели, найденной весной этого года на обочине дороги в Дубае с тяжелейшими травмами, продолжает обрастать новыми деталями.
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