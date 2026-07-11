В Твери продолжаются работы по ликвидации последствий циклона

В Твери и одном из районов области специалисты занимаются устранением последствий циклона. Восстановительные работы затрагивают в том числе электроснабжение потребителей, пострадавших от неблагоприятных погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии