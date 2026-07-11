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FiNE NEWS

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В Твери продолжаются работы по ликвидации последствий циклона

В Твери и одном из районов области специалисты занимаются устранением последствий циклона. Восстановительные работы затрагивают в том числе электроснабжение потребителей, пострадавших от неблагоприятных погодных условий.

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