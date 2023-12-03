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«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе

«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе

В этих русских названиях сел и поселков, за которые сейчас идет ожесточенная борьба в Донбассе и в Новороссии — зашифрован ключ к осознанию того, что такое спецоперация и какие у Москвы цели — защите «Русского мира» от попыток Запада руками украинских военных лишить части своей исконной территории, своего суверенитета.

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