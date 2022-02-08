Чонгук обозлился на HYBE из-за вылета из группы: «Так даже лучше! Наконец-то все узнают, что мы с Ви…»

Корейские сасэны снова развлекают нас своими слухами о судьбе участников BTS, которые, судя по материалам корейцев в блогах и социальных сетях, практически каждый день думают о расформировании группы, скандалят, своенравно обращаются с руководством и постоянно угрожают HYBE тем, что в любой момент могут собрать вещи и покинуть музыкальный коллектив.
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