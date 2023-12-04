Босс мафии Империале решил подарить итальянским властям остров в ОАЭ

Руководитель мафиозного синдиката Раффаэле Империале не просто принял решение о том, чтобы взаимодействовать с правоохранительными органами, но и передал правительству Италии находившийся у него в собственности остров.
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