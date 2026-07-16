Грузовики подорожали в России почти в полтора раза

За четыре года грузовые автомобили в России прибавили в цене почти половину своей стоимости. Данные аналитиков из РОАД, НАПИ и платформы «Автомаркетолог» показывают: если в 2022-м новый грузовик, в среднем, обходился в 8,6 млн рублей, то к июню 2026-го цифра уже достигла 12,8 миллиона.