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За рулем

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Грузовики подорожали в России почти в полтора раза

Грузовики подорожали в России почти в полтора раза

За четыре года грузовые автомобили в России прибавили в цене почти половину своей стоимости. Данные аналитиков из РОАД, НАПИ и платформы «Автомаркетолог» показывают: если в 2022-м новый грузовик, в среднем, обходился в 8,6 млн рублей, то к июню 2026-го цифра уже достигла 12,8 миллиона.

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