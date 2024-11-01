Экс-скаут ЦСКА: «Рассматривали Барко в 2018-м, но там и ценник был соответствующий. А клуб в то время больших трансферов не делал» 

Минувшим летом хавбек перешел из «Ривер Плейт» в «Спартак» за 14 млн евро. «Эсекиэль в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали МЛС и рассматривали нескольких футболистов оттуда.