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Долги по микрозаймам в России выросли в четыре раза

Долги по микрозаймам в России выросли в четыре раза

Доля просроченных свыше 90 дней займов заметно увеличилась В начале 2026 года в России значительно увеличились объемы выдачи микрофинансовых кредитов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центрального банка.

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