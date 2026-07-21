Долги по микрозаймам в России выросли в четыре раза

Доля просроченных свыше 90 дней займов заметно увеличилась В начале 2026 года в России значительно увеличились объемы выдачи микрофинансовых кредитов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центрального банка.
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