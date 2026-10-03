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7 Years Later, I Don’t Predict Ethereum — I Read Its Structure

7 Years Later, I Don’t Predict Ethereum — I Read Its Structure

7 Years Later, I Don’t Predict Ethereum — I Read Its Structure Ether Futures CME_DL:ETH1! Mehdi_Abbasi_EWP In previous ETH updates, we kept following one simple question: Is the larger corrective structure still developing, or is the market already beginning a new impulsive move one degree higher? What we can see today on the Daily chart is interesting because part of the structure we discussed in previous analyses has now become clearer through price development.

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