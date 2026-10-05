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Татар-информ

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Путин поддержал создание нейросети в сфере образования, но напомнил о рисках ИИ

Путин поддержал создание нейросети в сфере образования, но напомнил о рисках ИИ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания нейросети, которая бы была заточена под образовательные задачи.

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