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Российский боец устроил засаду боевикам ВСУ и уничтожил вражеских диверсантов

Российский боец устроил засаду боевикам ВСУ и уничтожил вражеских диверсантов

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации младший сержант Илья Лукашов во время несения дежурства на наблюдательном посту в районе обороны российских подразделений заметил приближение диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего устроил им засаду и уничтожил группу.

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