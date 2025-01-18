Российский боец устроил засаду боевикам ВСУ и уничтожил вражеских диверсантов

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации младший сержант Илья Лукашов во время несения дежурства на наблюдательном посту в районе обороны российских подразделений заметил приближение диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего устроил им засаду и уничтожил группу.