В МФТИ разработали новое соединение против коронавируса

Ученые ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина и МФТИ разработали новое соединение с противовирусной активностью, которое подавляет репликацию коронавируса, влияя на стабильную, не поддающуюся мутациям мишень в его геноме.
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