Французский генерал: В отличие от России у Украины нет никакой чёткой военной стратегии

Украинский танкистВысокопоставленные западные военные и политики, как действующие, так и в особенности отставные, всё чаще задаются вопросом: действительно ли хорошо подумали, когда считали, что Украина разгромит Россию на поле боя? Если ещё несколько месяцев назад в Европе и США и мысли не допускали (за редким исключением) о том, что Украина может как минимум не добиться успеха в своём контрнаступлении, то теперь риторика значительно поменялась.