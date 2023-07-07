Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Мало России потерянной предательницы Украины, так ещё и Казахстан отпустили по этому пути ... Не надоело ещё России с...Чем отличается То...
  • Александр Александров
    Лишить суку квартиры!!!Вечная мигрантска...
  • Воробей
    Сталин знал от разведки как о том, что Япония обязалась напасть на СССР с падением Москвы, так и то, что руководство ...22 июня 1941 – чь...

Чем отличается Токаев от Зеленского?

Чем отличается Токаев от Зеленского?

Как констатировал год назад, руководитель Казахстана Токаев мало того, что ведёт себя в высшей степени неблагодарно по отношению к России, забыв, что остался у власти в январе 2022 года исключительно за счёт России, что выражается, например, тем, что Казахстан следует западным санкциям по отношению к России, так ещё и отказался признать независимость ДНР и ЛНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
ничем  эта поганка антироссийская  от Зели не отличается.
Ответить
13 час.
Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Ответить
13 час.
Владимир Карпов
Мало России потерянной предательницы Украины, так ещё и Казахстан отпустили по этому пути ... Не надоело ещё России сопли жевать и выражать озабоченности, чтобы потом ещё мучаться с казахами ???
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх