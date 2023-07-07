Как констатировал год назад, руководитель Казахстана Токаев мало того, что ведёт себя в высшей степени неблагодарно по отношению к России, забыв, что остался у власти в январе 2022 года исключительно за счёт России, что выражается, например, тем, что Казахстан следует западным санкциям по отношению к России, так ещё и отказался признать независимость ДНР и ЛНР.
Чем отличается Токаев от Зеленского?
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Владимир Алтайцев
ничем эта поганка антироссийская от Зели не отличается.
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13 час.
Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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13 час.
Владимир Карпов
Мало России потерянной предательницы Украины, так ещё и Казахстан отпустили по этому пути ... Не надоело ещё России сопли жевать и выражать озабоченности, чтобы потом ещё мучаться с казахами ???
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39 мин.
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