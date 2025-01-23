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Тактаров заявил о подставе Умара Нурмагомедова братьями

Тактаров заявил о подставе Умара Нурмагомедова братьями

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о подставе россиянина Умара Нурмагомедова братьями.

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