Тактаров заявил о подставе Умара Нурмагомедова братьями

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о подставе россиянина Умара Нурмагомедова братьями.