Зинэтула Билялетдинов согласился с тем, что «Торпедо» заслуженно возглавляет таблицу КХЛ

Тренер «Ак Барса» отдал должное нижегородцам.Тренер «Ак Барса» отдал должное нижегородцам.Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал первенство нижегородского «Торпедо» в общей турнирной таблице КХЛ.
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