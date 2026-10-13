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Происшествия

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В Ростовской области школьники из полицейских классов посетили «Самбекские высоты»

Врио заместителя начальника ОМВД России по Усть-Донецкому району совместно с инспектором ОМВД России по Усть-Донецкому району и учащимися профильных полицейских классов Усть-Донецкой школы №№ 1 и 2 побывали в народном военно‑историческом музейном комплексе «Самбекские высоты».

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