В Ростовской области школьники из полицейских классов посетили «Самбекские высоты»

Врио заместителя начальника ОМВД России по Усть-Донецкому району совместно с инспектором ОМВД России по Усть-Донецкому району и учащимися профильных полицейских классов Усть-Донецкой школы №№ 1 и 2 побывали в народном военно‑историческом музейном комплексе «Самбекские высоты».