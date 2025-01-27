Cell: седативные препараты нарушают работу глимфатической системы мозга

Датские ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что распространенное рецептурное снотворное золпидем вызывает сбои в колебаниях нейротрансмиттера норадреналина, активирующего глимфатическую систему мозга.
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