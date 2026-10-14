Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска в преддверии матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов ответил на вопрос о внимании к английскому клубу на фоне финансового скандала.
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