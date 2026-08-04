Топки для котлов — виды и общие характеристики процессов

Топка котла — это камера сгорания, где происходит окисление топлива с выделением тепловой энергии. Эта энергия через поверхности нагрева — экраны и конвективные элементы — передаётся теплоносителю, будь то вода или пар.
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