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Росли в СССР? Значит, не пройдете этот душевный тест по клевому советскому мультфильму из детства «Приключения капитана Врунгеля»

Росли в СССР? Значит, не пройдете этот душевный тест по клевому советскому мультфильму из детства «Приключения капитана Врунгеля»

Пройдут только те, кто в детстве нужные мультфильмы смотрел! Остальные будут плавать. фото: мультфильм «Приключения капитана Врунгеля» (1976)Даже если в детстве вы не читали повесть «Приключения капитана Врунгеля», ее персонажи вам как родные, а по сюжету вы ходите аки посуху.

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