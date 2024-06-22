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Тест только для взрослых по советскому мультфильму «Приключения капитана Врунгеля»

Тест только для взрослых по советскому мультфильму «Приключения капитана Врунгеля»

Пройдут только те, кто в детстве нужные мультфильмы смотрел! Остальные будут плавать. фото: мультфильм «Приключения капитана Врунгеля» (1976)Даже если в детстве вы не читали повесть «Приключения капитана Врунгеля», ее персонажи вам как родные, а по сюжету вы ходите аки посуху.

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