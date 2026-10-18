Главное в тезисах: Тезис 1: Китай построил более 230 самолётов семейства Н-6 — от копии советского Ту-16 до носителей гиперзвуковых и крылатых ракет; в ВВС НОАК активно эксплуатируется свыше 120 машин.
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