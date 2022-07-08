Житель Московской области выразил слова благодарности самарским полицейским

Житель Московской области выразил слова благодарности самарским полицейским

В ГУ МВД России по Самарской области через сервис приема обращений поступило благодарственное письмо, в котором житель Московской области выражает признательность сотрудникам полиции ОП № 5 Управления МВД России по г.

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