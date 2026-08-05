Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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15 августа в парке «Красногвардейские пруды» пройдет Фестиваль «Домой!»

15 августа в парке «Красногвардейские пруды» пройдет Фестиваль «Домой!»

    Во Всемирный день бездомных животных москвичам представится возможность осчастливить собак и котиков из приютов: сменить их статус «бездомный» на «домашний» 15 августа в парке «Красногвардейские пруды» на Фестивале «ДОМОЙ!» соберутся более 60 собак и кошек из команд помощи породистым животным, муниципальных и частных приютов.

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