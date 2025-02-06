Пашинян заявил, что диалог Армении с Турцией никогда не был таким активным

Участие Армении в диалоге с Турцией никогда не было таким активным на фоне усилий по нормализации отношений, заявил премьер-министр Никол Пашинян, выразив надежду на дальнейшее укрепление связей между двумя соседями.
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