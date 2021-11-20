Чемпионат России. «Кузбасс» разгромил «Сибсельмаш», московское «Динамо» обыграло «Старт» и другие результаты

20 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», московское «Динамо» против «Старта».
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