Ильхам Алиев лично поднял азербайджанский флаг в Карабахе

Над столицей Карабаха подняли флаг Азербайджана. Как сообщает азербайджанское госагентство «Азертадж», президент Азребайджана Ильхам Алиев прибыл в Ханкенди (армянское название — Степанакерт), который ранее был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, где выступил с речью о недавней военной операции Баку в Карабахе.