Власти Никарагуа закрыли 2 университета, связанных с католической церковью

Два университета, связанных с католической церковью, закрыли власти Никарагуа 7 марта, всего через день после того, как 18 профсоюзов работодателей были лишены их юридического статуса в рамках продолжающегося в стране подавления инакомыслия.
Два университета, связанных с католической церковью, закрыли власти Никарагуа 7 марта, всего через день после того, как 18 профсоюзов работодателей были лишены их юридического статуса в рамках продолжающегося в стране подавления инакомыслия.
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