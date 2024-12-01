"Тамженашилюди"... хорошая была тема... или Шереметьево - один из порталов презумпции виновности

Когда захочется пожалеть, приютить, обогреть, сохраняйте такие вот свидетельства, как на скрине в репосте, и перелистывайте.
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