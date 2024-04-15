МЧС: уровень воды в реке Томь в Томске может превысить опасную отметку

Это может случиться в ближайшие дни. За сутки река поднялась почти на метр. В селах рядом с городом началась эвакуацияВ Томске уровень воды в реке Томь за сутки поднялся на метр, до критической отметки осталось 30 сантиметров.
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