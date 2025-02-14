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Киев планирует антироссийскую провокацию на Балтике

По информации Службы внешней разведки (СВР), как сообщает РИА «Новости», украинские спецслужбы совместно с западными кураторами готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв судна в Балтийском море.

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