Киев планирует антироссийскую провокацию на Балтике

По информации Службы внешней разведки (СВР), как сообщает РИА «Новости», украинские спецслужбы совместно с западными кураторами готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв судна в Балтийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии