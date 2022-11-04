Эрдоган высказался о сроках принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Турции В канцелярии турецкого президента Реджепа Эрдоган: сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Турции В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, на сколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия, сообщает РИА Новости.