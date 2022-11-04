ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Эрдоган высказался о сроках принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган высказался о сроках принятия Швеции и Финляндии в НАТО

  Эрдоган: сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Турции В канцелярии турецкого президента Реджепа  Эрдоган: сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Турции В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, на сколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх