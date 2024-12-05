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«ПГ»: В детских садах России появятся патриотические игры и атрибутика

«ПГ»: В детских садах России появятся патриотические игры и атрибутика

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что регионы будут получать субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт детских садов и их оснащение необходимым оборудованием, передает издание «Парламентская газета».

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